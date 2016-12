Milano, quasi fatta per CJ Wallace

Altro acquisto per l'Olimpia Milano. L'EA7 è infatti ad un passo dall'accordo con Charles Judson Wallace, ala grande americana la scorsa stagione al Barcellona. CJ deve solo controfirmare il contratto inviatogli dalla società meneghina, dopo di che verrà comunicata l'ufficialità dell'operazione. Il roster a disposizione di Luca Banchi è così quasi completo, manca solo il play titolare da scegliere tra Shelvin Mack e Curtis Jerrells. A breve potrebbe anche essere definita l'operazione Gigli, che almeno all'inizio dovrebbe dare il cambio al lungo titolare Samardo Samuels.

Peraltro Wallace, che in Italia aveva già giocato con le maglie di Capo d'Orlando e Treviso, ha passaporto della Repubblica Democratica del Congo; rientra dunque nelle nazionalità sdoganate dall'accordo di Cotonou e non occupa la casella da extracomunitario che l'Olimpia vuole tenere libera per ottobre, quando ci saranno i primi tagli.