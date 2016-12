Oden ci riprova: annuale con gli Heat

Greg Oden torna in campo, alla caccia del riscatto. Dopo aver saltato tutta la stagione 2012-2013 per cercare di recuperare dai problemi alla cartilagine delle ginocchia, la prima scelta al draft 2007 ha firmato un contratto annuale con player option da esercitare al secondo anno con i Miami Heat. Coach Spoelstra ha così il lungo di peso che cercava, ma bisognerà verificare l'effettivo recupero dell'ex Portland. E' stato lo stesso giocatore, su Twitter, ad annunciare il suo ritorno dopo quasi quattro anni di inattività: "Farò del mio meglio per aiutare gli Heat a ripetersi per la terza volta, lo prometto. South Beach, sto arrivando", il cinguettio di Oden. Nella speranza che gli infortuni non continuino a perseguitarlo.