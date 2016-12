Restyling Siena: via Janning, c'è Othello Hunter

A giorni si attendono anche notizie relative al futuro di Bobby Brown, che pare aver firmato per i Dongguan Leopards con escape per l'Nba: in realtà non c'è ancora alcuna ufficialità. Rinnovi molto probabili per il capitano Marco Carraretto, per Ben Ortner e per Thomas Ress, si continua a sondare la pista Giannis Adetokunbo.

Si muove anche la Cimberio Varese che annuncia l’ingaggio di Marko Scekic. Il centro serbo, 32 anni, si è legato alla società biancorossa per un anno con opzione per il secondo. Scekic ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia di Cantù.