Hackett rinuncia agli Europei in Slovenia

Brutta sorpresa per l'Italia del basket: Daniel Hackett ha infatti deciso di rinunciare a partecipare ai prossimi Europei , in programma in Slovenia dal 4 al 22 settembre. Quella presa dal principale artefice dello scudetto di Siena, e annunciata alla Fip, è una decisione clamorosa, che penalizza il lavoro del ct azzurro Simone Pianigiani , già costretto a fare a meno di Danilo Gallinari per infortunio.

"L'atleta Daniel Hackett ha informato il Settore Squadre Nazionali della Fip di non voler partecipare alle attività della Nazionale in preparazione per l'EuroBasket 2013", recita il comunicato della Federbasket. La prossima settimana l'Italia, in questi giorni in raduno a Folgaria, giocherà il torneo di Trento, primo impegno in vista del campionato continentale.