Nba: Wizards, 80 milioni a Wall

Gli Washington Wizards scommettono su John Wall per il proprio presente e soprattutto per il loro futuro. La franchigia della capitale ha infatti prolungato al massimo salariale il contratto del playmaker ex Kentucky, prima scelta assoluta al Draft 2010: dal 2014-15 Wall guadagnerà 80 milioni di dollari per cinque anni. Un segno di grande fiducia da parte degli Wizards dopo che nella passata stagione il playmaker ha saltato la prima metà della stagione per un'operazione al ginocchio: a Washington sperano che Wall continui a crescere e riproporre l'ottima intesa con l'altra giovane star, Bradley Beal, mostrando nella seconda parte dell'ultima regular season (24 vinte e 25 perse dopo il 5-28 iniziale).

"Sono orgoglioso e onorato della fiducia che l'organizzazione degli Wizards, i tifosi e i compagni di squadra hanno avuto in me fin dal mio arrivo tre anni fa. Posso promettere a tutti loro che ripagherò questa fiducia e farò di tutto per riportare Washington dove merita", ha detto Wall. Nell'ultima stagione il playmaker ha viaggiato a 18.5 punti, 7.6 assist e 4 rimbalzi di media tirando col 44% (massimo in carriera).