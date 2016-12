Botto Varese, preso Keydren Clark

Varese piazza il colpo Keydren Clark . La Cimberio ha infatti ufficializzato l'arrivo del play di Venezia, protagonista di tre ottime stagioni con la Reyer. Americano di passaporto bulgaro, Clark non occupa la casella da extracomunitario ed è il regista di cui Frates aveva bisogno per puntare in alto. Ma Cecco Vescovi non si ferma qui: vicino l'accordo con il centro classe 1993 Francois Affa Ambadiang .

MARCHIO GRANAROLO TORNA SULLE MAGLIE VIRTUS

Ai meno giovani, rivedere quel marchio sulla canotta farà certo un bell'effetto. A trent'anni dalla stagione della stella - quella del decimo scudetto firmato Alberto Bucci e Roberto Brunamonti, Jan Van Breda Kollf e Elvis Rolle, Renato Villata e Marco Bonamico - sulla maglia della Vu Nera torna a campeggiare il nome Granarolo. L'azienda alimentare felsinea ha deciso di legare il suo marchio - come sponsor principale - al club bianconero guidato, come presidente, da Villalta, allora capitano di quella squadra che aveva in panchina come vice di Bucci un giovane Ettore Messina - divenuto uno dei coach più vincenti di sempre - e in campo anche un giovanissimo Gus Binelli scelto in un draft Nba, dagli Atlanta Hawks, secondo italiano dietro Dino Meneghin, scelto nel 1970. "Sono orgoglioso di questa nuova e prestigiosa collaborazione - racconta Villalta -: dopo trent'anni, Granarolo torna a legare il suo nome a quello della Virtus Pallacanestro. Sappiamo come andarono le cose in quel primo, fantastico anno di sponsorizzazione. Senza puntare subito così in alto, spero sia d'auspicio per vivere una bella stagione, importante per il rilancio della Virtus. Allora la vissi da giocatore - aggiunge - oggi da presidente, ma l'entusiasmo e la passione sono gli stessi. Questo accordo - chiosa - va comunque oltre le emozioni della memoria e della storia: e' un passo importante sul percorso che abbiamo intrapreso".