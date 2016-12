Milano, se ne va Radosevic

L'Olimpia Milano ha rescisso consensualmente il contratto di Leon Radosevic, lungo croato in scadenza 2015. Divorzio con un anno d'anticipo con il giovane cestista, che nei due anni di avventura meneghina non ha mai convinto ed ora è stato lasciato libero di trovarsi un'altra squadra. Sul mercato, dunque, Milano dovrà cercare un altro centro, a meno che non si scelga di dare fiducia a David Chiotti come vice di Samardo Samuels. Radosevic era arrivato a Milano nell'estate 2011 dal Cibona Zagabria, creando attorno a sé enormi aspettative del tutto tradite. Già l'estate scorsa era stato ceduto in prestito al Lietuvos Rytas per lasciare spazio a Richard Hendrix (altra clamorosa delusione in casa EA7). A gennaio il rientro alla base, senza un grande minutaggio e soprattutto senza convincere Scariolo prima ed ora Banchi.