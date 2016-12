Ufficiali: Moss-Milano, Diener-Sassari

Colpi importanti per l'Olimpia Milano e la Dinamo Sassari. L'Emporio Armani ha annunciato l'arrivo di David Moss, ala piccola di 1.96 che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia della Montepaschi Siena: per il 'rasta' di Chicago un contratto biennale. Moss ritrova a Milano coach Luca Banchi che ha detto a proposito del suo arrivo: "David è un giocatore con caratteristiche ben definite che gli hanno permesso negli anni di diventare uno dei migliori difensori del nostro campionato. E’ un giocatore versatile, con tanta energia, intenso, che avrà un ruolo fondamentale nella composizione del nostro pacchetti di esterni".

Sassari ha invece riportato in Sardegna Travis Diener. Si parlava di Alba Berlino, sembrava diretto a Milano e invece il playmaker del Wisconsin, ex Indiana Pacers, ha raggiunto un accordo con la Dinamo e proseguirà un'avventura che dura da tre stagioni. Diener, che è diventato italiano due mesi fa, è in ritiro a Folgaria con la Nazionale in vista degli Europei in Slovenia. La notizia ha del clamoroso anche perché Sassari ha preso per il ruolo di playmaker Marques Green, ex Milano, oltre che Caleb Green, Linton Johnson e Omar Thomas. "Diener non è solo un grande giocatore, ma anche un grande uomo. Bentornato a casa Travis", ha scritto il presidente Stefano Sardara sul proprio profilo Facebook. Mentre lo stesso Diener ha scritto: "Forza Dinamo! Felice di essere tornato".