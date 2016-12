La Montepaschi prende Lighty, Roma compra Mbakwe

Dopo l'arrivo a Milano di Samardo Samuels, ecco le immediate risposte di Siena, Roma. La Montepaschi campione d'Italia, tenuto Daniel Hackett, ha trovato l'erede di David Moss, vicino proprio a Milano: si tratta di David Lighty, duttile esterno americano che lo scorso anno in Francia a Nanterre è stato eletto MVP. Per il reparto lunghi la Virtus Roma ha trovato l'alternativa di Gani Lawal: preso il centro nigeriano Trevor Mbakwe.