EA7 Milano, preso l'ex Cleveland Cavaliers Samardo Samuels

Il centro ha poi tentato anche l'avventura Nba: non venne scelto al Draft ma nel 2010 ma ottenne comunque un triennale con i Cleveland Cavaliers del post LeBron James. La prima stagione fu la migliore, chiusa con 7.8 punti e 4.3 rimbalzi in 19.0 minuti. L'anno scorso, rilasciato dai Cavs, Samuels ha giocato in D-League e poi negli ultimi due mesi è stato in Israele all’Hapoel Gerusalemme dove in 13 gare ha segnato 12.2 punti a partita con 4.0 rimbalzi in 22.4 minuti di impiego. Curiosità è che il suo primo sport fu il calcio ma una crescita di statura improvvisa lo spinse verso il basket. Il primo idolo fu Patrick Ewing, grande centro dei New York Knicks, che veniva come lui dalla Giamaica. Soddisfatto del suo arrivo a Milano coach Luca Banchi: "Samardo Samuels è un giocatore che dopo l’esperienza NBA ha dimostrato in Israele di avere caratteristiche che si adattano bene al basket europeo. Puntiamo su un ragazzo giovane, fortemente motivato e intenzionato a cogliere l’opportunità di raggiungere traguardi importanti insieme all’Olimpia".