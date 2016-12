Italia: il calendario verso Eurobasket

Con il media day di Milano andato in scena quest'oggi, mercoledì 24 luglio, a Milano, è iniziata ufficialmente la marcia di avvicinamento per la nazionale italiana del ct Simone Pianigiani verso Eurobasket 2013 in Slovenia dal 4 al 22 settembre. Gli azzurri saranno in ritiro a Folgaria (Trento) dal 25 luglio al 6 agosto e si alleneranno due volte al giorno, alle 10 e alle 17.30, con sessioni da due ore e mezza.

Il 7, 8 e 9 agosto a Trento ci sarà la Trentino Cup con Georgia, Israele e Polonia. Dal 12 ci si ritrova a Trieste e per tre giorni ancora doppia sessione di allenamenti. Il 16 gli azzurri partono per il Belgio dove dal 17 al 19 c'è il Torneo EBT con Belgio, Israele e Polonia. Al rientro l'Italia rimarrà ad allenarsi ancora a Trieste con un'amichevole contro il Montenegro a Capodistria il 22. Il 25 nuova partenza per Atene per il torneo dell'Acropolis dal 27 al 29 con Grecia, Bosnia e Lituania. Il 2 settembre il trasferimento a Portorose, in Slovenia, in vista del debutto il 4 contro la Russia.