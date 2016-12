La moglie di Duncan: "Tim è bisessuale"

Le voci circa la separazione di Duncan è iniziata mesi fa, quando è emerso che il giocatore aveva assunto un investigatore privato per ottenere informazioni sulla vita privata della moglie fuori dalla casa di famiglia. A quanto pare Amy, proprietaria di alcune palestre, mantiene una relazione di due anni con uno dei preparatori che lavorano per lei.

Tuttavia, è stata sua l'iniziativa di avviare la procedura di divorzio in marzo, anche se la coppia ha accettato di ritardare la loro separazione dopo 30 giorni dalla conclusione della stagione NBA. Nel suo divorzio Amy ha descritto il matrimonio come "insopportabile" a causa dei continui conflitti tra di loro. A quanto pare, Duncan ha imposto una clausola di riservatezza nelle trattative di divorzio per evitare che le informazioni venissero alla luce in merito alla sua presunta bisessualità, cosa che alla fine non è riuscito.

Secondo un portale Enstarz.com, "Amy era trattata da schifo da Duncan durante il matrimonio e lei sapeva il marito aveva una relazione con un uomo. Tim sapeva che lei lo tradiva con un altro, ma lo accettò perché voleva che lei non svelasse il suo orientamento sessuale".