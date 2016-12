Milano, il mercato si accende: Hackett e Moss

Il mercato dell' Olimpia Milano , dopo la delusione Bryant Dunston , potrebbe decollare proprio in questi giorni. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'EA7 avrebbe impostato una trattativa con Siena per arrivare a Daniel Hackett e a David Moss . Quasi scontato l'accordo con il secondo, che avrebbe già raggiunto un'intesa economica con i meneghini; meno semplice arrivare a Daniboy , a cui ieri è stata comunicata da Minucci l'intenzione di cederlo.

Milano sembra la soluzione ideale per entrambi, ma bisogna anche valutare le condizioni ambientali: gli ultimi contatti tra Hackett e il pubblico di Assago non sono certo stati positivi. Difficile dimenticare le palate di fischi e insulti in Gara 7 dei quarti scudetto, con la guardia di Forlimpopoli che rispose alla grande sul campo trascinando la Montepaschi alla vittoria. Ora a Milano potrebbero arrivare altri due senesi oltre a Banchi: magari i tifosi dell'Olimpia storceranno un pò il naso, ma l'innesto tecnico sarebbe di certo di livello.