Europei Under 20: Italia d'oro, Lettonia battuta 67-60

Una notta dorata per il basket italiano . La Nazionale Under 20 di Pino Sacripanti alla Sakuu Suurhall Arena di Tallin mette in campo il cuore e, combattendo anche contro un palazzetto tutto a favore degli avversari, batte la Lettonia 67-60 , aggiudicandosi per la seconda volta l'oro nella storia del torneo dopo quello del 1992.

La partita però non era cominciata benissimo per gli azzurrini: il primo tempo è caratterizzato da una penuria del tiro da tre ed in generale una difficoltà a mettere punti a referto. Per la Lettonia Berzins è già a quota 8 nel primo quarto, e solo i contropiedi di Abass tengono in equlibrio la partita, con le squadre che vanno all'intervallo sul 23-31. Il terzo quarto si apre con Della Valle, anonimo fino a quel momento, in panca, con Sacripanti che concede tanti minuti ad Aristide Landi: il lungo ripaga alla grande la fiducia, segnando 13 punti nel solo terzo quarto grazie anche a due triple messe a segno. Terzo quarto che termina 46-42 per Della Valle e compagni.



Nel quarto quarto il prodotto di Ohio State si scatena: tre triple decisive più un canestro in allontanamento tengono lontana la Lettonia, che deve fare i conti con l'intensità difensiva di Landi ed Abass. Italia a +9 ad 1:30 dalla fine: Berzins, 26 punti alla fine, prova l'inutile rimonta, e l'Italia può festeggiare alla sirena finale. Oro europeo che esalta tutto il movimento cestistico azzurro, con Amedeo Della Valle, 19 punti alla fine, nominato Mvp della competizione.