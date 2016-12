Nazionale: anche Travis Diener tra i convocati

Senza l'infortunato Gallinari ci si affida a Marco Belinelli, fresco di firma con i San Antonio Spurs, ad Andrea Bargnani, carica per il passaggio ai New York Knicks, e Gigi Datome, desideroso di fare bella figura in vista della sua prima avventura americana con i Detroit Pistons. Ci sono anche Daniel Hackett e Pietro Aradori, stelle dell'ultimo campionato di serie A, e i giovani Alessandro Gentile, Niccolò Melli e Achille Polonara. La Nazionale parteciperà al Media Day in programma a Milano il 24 luglio e poi partirà per il Trentino dove avrà il raduno collegiale a Folgaria dal 25 luglio al 6 agosto e il Torneo Internazionale Trentino Cup a Trento dal 7 al 9 agosto 2013.

La lista dei convocati del ct Pianigiani: Aradori Pietro Bargnani Andrea Belinelli Marco Cavaliero Daniele Cinciarini Andrea Cusin Marco Datome Luigi Diener Travis Lyle Gentile Alessandro Gigli Angelo Hackett Daniel Lorenzo Mancinelli Stefano Melli Nicolò Poeta Giuseppe Polonara Achille Rosselli Guido Vitali Luca In aggiunta: Magro Daniele Moraschini Riccardo.