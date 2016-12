Siena: ufficiale Crespi nuovo allenatore

La Mens Sana Basket comunica che Marco Crespi è il nuovo Head Coach per la stagione 2013/14. Queste le parole del comunicato ufficiale del club senese, che riporta anche le prime dichiarazioni di Crespi da nuovo tecnico della squadra otto volte campione d'Italia: "La prossima stagione rappresenta per me una sfida dove si combinano l’orgoglio di essere il capo allenatore alla Mens Sana e la voglia di sorprendere".

"Se qualcuno pensa che sia un matto da legare ad accettare questa opportunità - prosegue Crespi -, rispondo che non mi sento tale, bensì folle, nel credere che le idee di un grande club ed il metodo di lavoro, possano sempre trovare espressione ed identità molto forti sul campo". Il nuovo capo allenatore è sicuro delle caratteristiche che dovrà avere la sua squadra: "Vorrei un gruppo in grado di essere sempre aggressivo sul campo; giocatori di personalità ed atletismo, con caratteristiche tecniche definite e grande carattere. Il mio compito - conclude il coach - sarà quello di far sentire tutti parte integrante del nuovo progetto".

Marco Crespi, nella sua carriera da allenatore, ha raggiunto i quarti di finale di Eurolega con la Scavolini Pesaro. Il tecnico varesino vanta inoltre nel suo curriculum un incarico da Direttore dello Scouting Internazionale per i Phoenix Suns, dal 2003 al 2006. Approdato nella passata stagione sulla panchina della Montepaschi, come assistente di coach Luca Banchi, arriva adesso per lui la grande chance da capo allenatore.