Euro 2013, Belinelli scioglie i dubbi: ci sarà

Marco Belinelli rappresenterà l'Italia agli Europei di basket in programma a settembre in Slovenia. Mancava solo l'assenso di Nba e San Antonio Spurs, che è arrivato nelle scorse ore: sarà la Federazione italiana a pagare una cifra concordata con gli americani per l'assicurazione in caso di infortuni. Si completa così col lieto fine la telenovela legata alla partecipazione della guardia di San Giovanni in Persiceto alla prossima rassegna continentale. A dire il vero Pianigiani ha sempre potuto contare sulla piena disponibilità del giocatore, che ha subito manifestato la volontà di partecipare ad Euro 2013. Ora bisognerà seguire lo stesso iter per Gigi Datome, appena arrivato ai Detroit Pistons. Già sicuro di andare in Slovenia è invece Andrea Bargnani, l'unica sicura assenza pesante sarà quella dell'infortunato Danilo Gallinari.