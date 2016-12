Espys, LeBron James premiato atleta dell'anno

LeBron James e i Miami Heat trionfano agli Espys, gli oscar dello sport assegnati dal network Espn che si sono svolti nella notte al Nokia Theatre di Los Angeles. James è stato incoronato atleta maschile dell'anno , preferito al cannibale del nuoto Michael Phelps , al campione di baseball Miguel Cabrera e alla stella della Nfl Adrian Peterson . Il Prescelto ha vinto anche i premi per miglior giocatore Nba e per la miglior performance da titolo.

L'alloro se lo è meritato per i 35 punti nella decisiva gara 7 di finale contro i San Antonio Spurs. Due premi di squadra per i Miami Heat che per il secondo anno consecutivo sono stati eletti "Best Team"e che sono stati protagonisti della miglior partita, ovvero gara 6 di finale contro gli Spurs, quella vinta al supplementare dopo l'incredibile tripla dall'angolo di Ray Allen.

Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, due premi per Michael Phelps, come miglior atleta olimpionico e per performance che è valsa un record, ovvero quello di 18 ori e 22 medaglie totali ai Giochi; Serena Williams è stata eletta 'atleta femminile dell'anno' e miglior tennista donna; il miglior allenatore è Rick Pitino, capace di portare al titolo collegiale di basket l'università di Louisville; infine Colin Kaepernick, quarterback dei San Francisco 49ers sconfitti nell'ultimo Superbowl Nfl, è stato nominato 'atleta rivelazione'.