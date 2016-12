Serie A: campionato al via il 13 ottobre

L'assemblea della Lega Basket di Serie A , riunitasi a Bologna, ha ufficializzato le date della prossima stagione sotto canestro. La regular season comincerà domenica 13 ottobre e terminerà domenica 11 maggio. Nel caso di partecipazione di una squadra italiana alla Final Four di Eurolega (in programma a Milano dal 15 al 18 maggio) i playoff scudetto inizieranno mercoledì 21 maggio per concludersi con l'eventuale gara-7 di finale il 29 giugno.

Nel caso non vi sia nessuna squadra italiana impegnata, i playoff partiranno lunedì 19 maggio con l'eventuale gara 7 di finale venerdì 27 giugno. Per quanto riguarda il format dei playoff, i quarti di finale si giocheranno al meglio di cinque gare, mentre semifinali e finale si disputeranno al meglio di sette gare. La Supercoppa tra Siena e Varese si disputerà martedì 8 ottobre, mentre la Final Eight di Coppa Italia è in programma dal 7 al 9 febbraio 2014 e l'All Star Game il 13 aprile.