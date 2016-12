Hackett rimane a Siena e twitta: "Buone notizie"

Nonostante le voci di mercato e il taglio del budget, dimezzato del 50%, Daniel Hackett resta a Siena. Il play è confermato alla Mens Sana. Nel suo contratto non ci saranno clausole di uscita né per la Nba, né per i club d'Europa. Il cestista, che ha vinto i titoli di Mvp della Final Eight di Coppa Italia e della Finale Scudetto, ha confermato l'indiscrezione del sito Sportando e ha twittato: "Buone notizie :)".