Andrea Bargnani si presenta ai New York Knicks: "Sono qui per vincere"

I treni, quelli che contano, passano una volta sola nella vita. Per Andrea Bargnani sembra arrivato il momento di salire in carrozza. Venerdì è ufficialmente cominciata l'avventura del Mago con la maglia, pesantissima, dei New York Knicks . Presentato attraverso una conference call, l'ex Benetton Treviso è sembrato emozionato, ma allo stesso tempo pronto per indossare la casacca numero 77 e scendere in campo al Madison Square Garden.

"Il 77? Il 7 era già occupato, e così.." Già, il numero preferito di Andrea Bargnani è di proprietà di un certo Carmelo Anthony, leader indiscusso della franchigia newyorchese. Ma a Bargnani non interessa essere il primo violino di questa squadra, quello che conta è solo vincere. "Quando perdi c'è tanta frustrazione, tutto ti gira storto. E a Toronto c'era tanta frustrazione in giro. Ringrazio i Raptors per quello che hanno fatto per me, sono una grandissima organizzazione, e ringrazio anche tutti i tifosi di Toronto: auguro loro il meglio. Ora sono un giocatore dei Knicks: sono entusiasta, non vedo l'ora di cominciare".



La stampa della Grande Mela è un po' scettica sul Mago, viste le 47 gare di regular season saltate nella scorsa stagione per colpa del problema al gomito sinistro. Ma la prima scelta del Draft 2006 rassicura tutti: "Fisicamente sono al top. Giocherò con la Nazionale italiana l'Europeo e poi mi presenterò a New York pronto per cominciare al massimo". Ora, dopo le parole, Anthony e coach Woodson lo aspettano sul campo.