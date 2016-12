Datome, lettera di commiato ai tifosi di Roma

"Sono felice di aver concluso la mia esperienza romana con questa stagione, con la sensazione di aver dato tutto, di aver ripagato al massimo tutto l’affetto ricevuto e di essermi ritagliato uno spazietto nel cuore di chi tiene alla Virtus. Ogni passaggio della vita ne presuppone un altro decisivo per crescere. E ovviamente in questo Roma e la Virtus hanno avuto un ruolo basilare per me. Perché qui sono cresciuto, qui ho avuto responsabilità, qui ho avuto la possibilità di sbagliare e quindi di migliorare". Poi il momento dei ringraziamenti: si parte dal presidente Toti e si arriva ai tifosi, passando per il grande Dejan Bodiroga, il primo a volere Gigi a Roma. "Questi 5 anni a Roma non li dimenticherò mai. So che a Detroit non sarò solo, perché mi seguirete con grande affetto. Io da parte mia seguirò costantemente il campionato che la mia Virtus farà, augurandole dal profondo del cuore un in bocca al lupo".