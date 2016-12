Nba, Gigi Datome ha deciso "Divento un giocatore dei Detroit Pistons"

Datome è stato a lungo seguito dai Boston Celtics, ha respinto un'offerta dei Memphis Grizzlies, invece a sorpresa ha preferito unirsi a una squadra giovane, ma piena di speranze dopo aver fatto firmare a Josh Smith, ala proveniente da Atlanta, un quadriennale da 56 milioni di dollari. Una scelta dovuta alla possibilità di avere spazio fin da subito, di poter giocare con continuità. Garanzie tecniche che lo hanno convinto ad accettare l'offerta di Joe Dumars, ex campione NBA proprio con i Pistons e ora general manager. Datome, che ora sarà impegnato con la Nazionale in vista dei prossimi europei in Slovenia, è stato promosso, entra tra i grandi.