Nba, Lakers: via anche Metta World Peace

In questo modo i Lakers risparmieranno circa 30 milioni di dollari di luxury tax. La scelta dei Lakers non è ancora ufficiale, ma Kobe Bryant su Twitter ha già manifestato il suo disappunto per l'addio del compagno: "Non avremmo vinto gara 7 senza Metta! - ha twittato Kobe, riferendosi alle Finals del 2010 vinte contro i Celtics -. Questa è una giornata dura per i Lakers. Personalmente avrei tenuto Metta e avrei fatto un tentativo con la stessa squadra di quest'anno e l'aggiunta di qualche nuovo giocatore".