Lakers, LeBron o Anthony per il 2014

Per ora c'è Lamar Odom, per il 2014 arriverà un grande. Dopo la tormentata vicenda Howard, accasatosi pochi giorni fa ai Rockets, i Lakers vanno incontro ad un anno da comprimari per tornare in grande stile nella prossima sessione di mercato: nel 2014 diventeranno free agent sia LeBron James che Carmelo Anthony, e uno dei due dovrebbe finire in California. Al termine della prossima stagione, infatti, LA avrà liberato tantissimo spazio salariale, visto che l'unico giocatore sotto contratto sarà Steve Nash. LeBron e Melo sarebbero due nomi perfetti per la rifondazione: ovviamente potrebbe arrivare solo uno dei due, ma ci sarebbero comunque i margini per provare a portare in California altri ottimi giocatori. Uno potrebbe arrivare già quest'anno: Lamar Odom, pronto a lasciare i Clippers. Intanto sia Kobe Bryant che Pau Gasol hanno smesso di essere follower di Dwight Howard su Twitter: ennesima dimostrazione di un'intesa che non è mai sbocciata.