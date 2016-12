Milano, pronta l'offerta per Dunston

Inizia la campagna di rafforzamento dell'Olimpia Milano per la prossima stagione. L'obiettivo primario, stando alle indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, è un lungo che possa sostituire Ioannis Bourousis, destinato a finire in Spagna al Real Madrid o al Barcellona. Ecco allora che l'EA7 tenta l'assalto ad uno dei migliori centri della scorsa stagionem con la maglia della Cimberio Varese: Bryant Dunston. L'offerta per l'americano è imminente, potrebbe addirittura essere formulata a ore. Dunston non figura in nessun roster per la Summer League e sta lentamente abbandonando l'idea di tentare l'avventura in Nba. Classe 1986, Dunston nella scorsa stagione ha fatto registrare numeri importanti (14 punti di media con 7,4 rimbalzi a partita).