Nba: Howard vola dai Rockets, Iguodala ai Warriors

Dwight Howard, il pezzo più pregiato del mercato Nba dei free agent, è degli Houston Rockets. Il centro che ha giocato nell'ultima stagione ai Los Angeles Lakers ha fatto sapere che svelerà la sua decisione su Twitter ma secondo le anticipazioni di USA Today il futuro è già scritto. Per lui i Rockets, squadra giovane e con una stella emergente come il 'Barba' James Harden. Intanto i Warriors si sono mossi prendendo Andre Iguodala, atletica ala ex compagno di Gallinari ai Denver Nuggets: 'Iggy' ha firmato un quadriennale da 48 milioni di dollari, meno di quanto offrivano altre squadre pur di giocare in una squadra in crescita e con Stephen Curry. Per avere i soldi da offrire a Iguodala i Warriors hanno ceduto Andris Biedrins, Richard Jefferson e Brandon Rush agli Utah Jazz. Lascia Golden State anche il play di riserva Jarrett Jack.