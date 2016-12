Eurolega: le Final Four si giocheranno a Milano

Nel giorno dei sorteggi per la prossima Eurolega, arriva una grande notizia per l'Italia del basket: le Final Four della massima competizione europea il prossimo anno si terranno a Milano. Sarà il Mediolanum Forum di Assago a ospitare il grande evento dal 15 al 18 maggio del 2014. Lo hanno comunicato ufficialmente il boss dell'Eurolega, Jordi Bertomeu, e l'assessore allo Sport di Milano, Chiara Bisconti, presente a Barcellona per i sorteggi.