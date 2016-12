Al via la seconda edizione del Gallo Camp

Danilo Gallinari torna in Italia. Nessun colpo a sorpresa di mercato, bensì per Gallo camp, la settimana di basket che il campione dei Denver Nuggets ha organizzato a Jesolo dal 7 al 13 luglio. Staff di primissimo livello, guidati dall'ex allenatore di Olimpia Milano e Virtus Bologna Lino Lardo e con la partecipazione straordinaria di Neal Meyer (il primo allenatore di LeBron James) e dei ragazzi di Special Olympics. Nell'ultima giornata, oltre alle premiazioni e alla consegna dei diplomi, il 'Gallo' sarà a disposizione dei ragazzi per autografi e foto.