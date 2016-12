Nba, Bargnani: "Knicks, sono elettrizzato"

Andrea Bargnani ufficializza il suo trasferimento dai Toronto Raptors ai New York Knicks con due post sul proprio profilo Twitter. "Sono elettrizzato all'idea di giocare per New York e non vedo l'ora di entrare a far parte della loro storica società!!", scrive il Mago che non trattiene l'entusiasmo per giocare nella Grande Mela e al fianco di una superstar del calibro di Carmelo Anthony. Bargnani lascia Toronto dopo sette stagioni.