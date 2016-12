Nba 2K14, nel videogioco ci sono anche Montepaschi Siena e EA7 Milano

"Il basket europeo ha un seguito incredibile, si porta dietro tanta passione. E proprio per questo è bello per noi offrire il top d'Europa nel nostro gioco", dice il vicepresidente di 2K Jason Argent. "Un passo ulteriore in avanti tra noi e il resto del basket nel mondo", fa eco il presidente dell'Eurolega Jordi Bertomeu. Queste le squadre europee presenti, oltre a Milano e Siena: Alba Berlino, Barcellona, Real Madrid, Cska Mosca, Fenerbahçe, Efes, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Unicaja Malaga e Laboral Kutxa Vitoria, oltre ovviamente ai campioni d'Europa dell'Olympiakos. L'appuntamento è per il 4 ottobre, data di uscita del videogioco.