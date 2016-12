Nba, Gigi Datome vicino all'accordo con i Boston Celtics

Gigi Datome, un altro passo verso i Celtics. Secondo quanto si apprende dal sito americano MassLive.com, la franchigia del Massachusetts starebbe per chiudere per l'ala della Virtus Roma, vincendo così la concorrenza dei Grizzlies. Due giorni fa era stato il general manager capitolino, Nicola Alberani, a dichiarare che "Gigigante" era vicino all'approdo in Nba: " Gigi è all'ultima curva tra Memphis e Boston, con i Celtics favoriti".