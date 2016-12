Nba, Draft 2013: sorpresa Bennett, è lui la prima scelta

Imprevedibile oltre le attese. Il Draft 2013, l'ultimo di David Stern nel ruolo di commissioner, ha regalato non poche sorprese, a partire dalla prima scelta assoluta: i Cleveland Cavaliers, infatti, hanno scelto alla prima chiamata Anthony Bennett, ala canadese proveniente da UNLV. Non Alex Len dunque, e neppure Nerlens Noel: i favoriti della vigilia sono scivolati rispettivamente al 5 e al 6, scelti rispettivamente da Phoenix e New Orleans.