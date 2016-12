Unics Kazan: ufficiale, Trinchieri nuovo coach

L'Unics Kazan ha ufficializzato l'ingaggio di Andrea Trinchieri . L'ex coach di Cantù ha firmato un contratto per la prossima stagione con opzione per il secondo anno. L 'ambiziosa squadra russa è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative: eliminata ai quarti della VTB, eliminata da LeMans nel qualify rounds di Desio e quinta classificata nella lega russa. Trinchieri è anche l'allenatore della nazionale greca.

Per il coach milanese quattro stagioni condite da buone soddisfazioni a Cantù: due titoli di miglior allenatore italiano per due anni consecutivi, 2009/2010 e 2010/2011, una Supercoppa italiana nel 2012, nonché due qualificazioni in Eurolega, una finale scudetto e due finali di Coppa Italia.