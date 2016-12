Bryan Shaw è il nuovo allenatore dei Denver Nuggets

I Denver Nuggets di Danilo Gallinar i hanno scelto il loro prossimo allenatore: sarà Bryan Shaw , quest'anno vice ag Indiana. Shaw, che durante la carriera da giocatore ha giocato anche a Roma, aveva espresso nelle scorse settimane la volontà di provare una esperienza da head coach dopo le esperienze da assistente ai Lakers e ai Pacers. Shaw prende il posto di George Karl , che ha lasciato la panchina dei Nuggets per delle incomprensioni con la dirigenza.

Il nuovo allenatore dei Nuggets è uno dei più stimati assistant coach della NBA per la sua grande preparazione e per la cura dei dettagli. Caratteristiche che potrebbero dare un aiuto a Danilo Gallinari per riprendersi al meglio dal brutto infortunio al ginocchio che lo terrà fuori almeno fino a dicembre.