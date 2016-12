Simone Pianigiani carica l'Italia: "Serve follia per passare il turno"

"Dobbiamo avere la lucida follia di infilarci tra le prime tre del girone". Il ct dell'Italbasket, Simone Pianigiani, carica gli azzurri al raduno in vista dell'Europeo in programma in Slovenia dal 4 al 22 settembre. "Ce la dovremo giocare con Russia, Grecia e Turchia per ambire al mondiale del prossimo anno". In Nazionale ci sarà Bargnani:"Quest'anno ho subito molti infortuni, ma adesso mi sto allenando bene e sono carico", le parole del 'Mago'.