Nba, Doc Rivers sarà il nuovo coach dei Los Angeles Clippers

Doc Rivers è il nuovo allenatore dei Los Angeles Clippers: è Espn America ad annunciare l'accordo trovato tra l'ex coach dei Boston Celtics e la franchigia californiana. Rivers in California dovrebbe percepire uno stipendio da 21 milioni di dollari complessivi in 3 anni. Non c'è ancora l'ufficialità ma la trattativa può ormai definirsi conclusa: la trade prevede inoltre, per i Celtics, la prima scelta al draft 2015