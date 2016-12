Dirk Nowitzki in versione calciatore, tuffo in area e rigore: video

Nowitzki, che combini! In un'amichevole di calcio organizzata nella sua città natale di Wurzburg, in Germania, con il portiere della nazionale tedesca e del Bayern Monaco Manuel Neuer ('Nowitzki All Stars vs. Neuer & Friends'), la star Nba dei Dallas Mavericks ha scambiato l'area per una... piscina. Senza subire fallo dall'avversario che lo marcava, Dirk si è tuffato procurandosi un rigore inesistente. Per la cronaca lo ha anche segnato. GUARDA IL VIDEO