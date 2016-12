Basket, Banchi: "Non è detto che vada a Milano"

L'approdo di Luca Banchi all'Olimpia Milano sembra ormai scontato, eppure fino al momento dell'ufficialità resta il dubbio sul futuro tecnico dell'Ea7. Ci ha pensato lo stesso allenatore campione d'Italia, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tirreno, a lasciare aperte le porte a nuove destinazioni: "Non è così certo che accetti la corte di Milano", le sue parole.