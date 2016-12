Varese ai preliminari di Eurolega

Dopo la rinuncia di Roma e il no di Cantù , Varese ha invece accettato l'invito per partecipare al Qualifying Round di Eurolega , il torneo preliminare che si svolgerà ad ottobre e che permette di accedere direttamente alla fase a gironi. Cecco Vescovi , generale manager della Cimberio , ha detto: "Ci giocheremo le nostre carte facendo leva sulle forze disponibili senza investimenti specifici per l'evento".

"L'auspicio è che questa ulteriore vetrina possa essere una opportunità importante anche per gli sponsor, confidando che il richiamo internazionale possa solleticare qualcuno". Il presidente del Consorzio Michele Lo Nero ha aggiunto: "Era un'opportunità ghiottissima per riportare il nome di Varese in tutta Europa. Giusto giocarci sul campo la possibilità di accedere al novero delle 24 migliori squadre d'Europa: se saremo più bravi di tutti sapremo guadagnarci questo grande traguardo, altrimenti giocheremo comunque l'Eurocup che rappresenta in ogni caso una bella vetrina".