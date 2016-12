Basket, la Virtus Roma rinuncia all'Eurolega

Si interrompe bruscamente il sogno della Virtus Roma , che dopo essere arrivata in finale scudetto contro Siena , ha annunciato di non prendere parte alla prossima Eurolega , competizione che si era guadagnata sul campo: "E' ufficiale, rinunciamo - ha spiegato il gm Nicola Alberani -. Non vogliamo andare al PalaLottomatica, il costo è troppo elevato. Vogliamo avere equilibrio finanziario. E poi giocatori come Datome e Lawal partiranno al 95%".

Il vecchio PalaTiziano non rispetta i parametri di capienza richiesti dall'Eurolega e migrare al vecchio Eur costerebbe un affitto di 20mila euro a partita. Costi esosi per la Virtus, che la scorsa estate rischiò di sparire e poi si presentò ai nastri di partenza con un budget risicato: "E l'anno prossimo avremo lo stesso budget - ha spiegato ancora Alberani in conferenza stampa -. Abbiamo fatto richiesta di un wild card per disputare l'Eurocup. Di sicuro in questo momento c'è la permanenza di Jordan Taylor. Datome e Lawal partiranno al 95%. Con Calvani parleremo in settimana ma l'intenzione è trattenerlo". In Eurolega, stando così le cose, andranno solo due squadre italiane, provviste di Licenza A: Siena e Milano. Il posto lasciato vuoto dall'Acea sarà riassegnato dal board attraverso una wild card: Varese ha una possibilità.