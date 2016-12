San Antonio, Parker: "La delusione più grande della mia carriera"

"Sul -4 Pop giustamente ha optato per avere 4 tiratori e mi ha levato dal campo - afferma Parker - Ho sbagliato tanti tiri, semplicemente non entravano ". Aver portato a gara-7 la serie è motivo di orgoglio per il tecnico degli Spurs, Gregg Popovich: "Innanzitutto congratulazioni agli Heat e a tutta la loro organizzazione per un altro titolo vinto - dice - Hanno fatto un grande lavoro e sono felice per loro. Ma sono molto soddisfatto per quello che i ragazzi hanno fatto in questa stagione: è qualcosa che nessuno avrebbe potuto aspettarsi, mostrando grande resistenza mentale e un sacco di bel gioco. Sono così orgoglioso di loro e non potrei amarli di più. Allo stesso momento sono anche rammaricato per la sconfitta".

Onore e merito, dunque, agli avversari ma Popovich dedica un grazie anche a Leonard, vera sorpresa di questa serie per gli Spurs: "Lebron e Wade hanno giocato il miglior basket possibile entrambi e allo stesso tempo: inoltre avere uno come Battier che esce dalla panchine ed è capace di segnare da 3 come ha fatto lui stasera devi essere perfetto in difesa e non credo che questa sera lo siamo stati - prosegue - Quello che ha fatto Leonard durante tutti i playoff per la sua età è davvero incredibile e per questo devo ringraziare Chip Engelland e tutto il mio staff per i suoi enormi progressi come giocatore". Il rammarico è tanto anche per un giocatore simbolo come Manu Ginobili. Quei 5 punti di vantaggio a 30 secondi dalla sirena di gara-6 sono un macigno difficile da digerire: "La delusione è enorme e nel mio caso avevo ancora gara-6 nella mente - analizza - Siamo stati così vicini all’anello in gara-6. Ieri è stato ancora difficilissimo per me dormire. Ora è dura, sono delusissimo. Non ho parole, non riesco a pensare alla prossima stagione. L’ultima azione dopo il time-out sul meno 4 avevamo bisogno di tiratori e Pop ha optato per i 4 tiratori e ha tolto Parker "