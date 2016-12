Miami, LeBron James: "Due titoli in tre anni è il massimo"

E' una notte per speciale per LeBron James : oltre ad aver vinto il secondo titolo Nba consecutivo con i Miami Heat, è stato eletto Mvp delle Finals. 'King James' entra così di diritto nella storia della lega per aver vinto nello stesso anno il titolo come miglior giocatore della regular season e dei playoff. " Conquistare il campionato è quello per cui abbiamo lavorato dall'inizio . Sono venuto qui per vincere titoli" ha dichiarato il Prescelto.

Ma LeBron non si ferma qui: "Se mi guardo indietro vedo due campionati in 3 stagioni: è davvero il massimo". I 37 punti nella sfida decisiva sono un sigillo prezioso per James che conferma di essere il numero uno al mondo. Ma alla domanda se si sente davvero il migliore, risponde: "Non posso preoccuparmi di quello che la gente dice di me - taglia corto - Io sono LeBron James, vengo da Akron in Ohio. Ogni sera vado nello spogliatoio, vedo la maglietta numero 6 e penso di essere benedetto. Quello che dicono gli altri non ha importanza". L'altro protagonista della serata per Miami è sicuramente Dwyane Wade, autore di 23 punti: "Quello che è successo questa notte è incredibile - rivela - E' stata la serie più dura che io abbia mai giocato".