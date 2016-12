Finale Nba, Miami vince 103-100 con San Antonio: si va a gara -7

Non è ancora tempo di anelli per la Nba ma ormai non si tratta che attendere una partita. Già, una partita, perché Miami rialza la testa e, grazie al solito strepitoso LeBron James (32 punti per il Prescelto), porta San Antonio a gara-7 dopo il 103-100 con cui ha battuto gli Spurs. Decisivo, per gli Heat, anche Ray Allen , autore della tripla che ha impallinato gli Spurs. Do Bosh la stoppata che ha annullato il match point di San Antonio.

Il primo tempo diin favore dei texani, con unda 25 punti ed 11 rimbalzi all'intervallo: roba che farebbe impallidire chiunque. Ma non Miami, che nella ripresa tira fuori quel qualcosa in più: gli Heat nel terzo quarto vanno sotto anche di undici lunghezze, ma la difesa di Lebron su Parker e i contropiedi di Wade e Chalmers ricuciono lo strappo, fino agli ultimi e decisivi secondi. A 37" dalla fine gli Heat sono sotto 89-93: tripla del Prescelto, tiri liberi per Leonard che fa su 1/2, e poi l'eccezionale tripla di Ray Allen che a cinque secondi e spiccioli dalla fine blocca il risultato sul 95-95. Gli Spurs avrebbero la possibilità di vincere con la penetrazione di Parker, ma la difesa di Lebron è perfetta.

Overtime all'American Airlines Arena: bisogna aspettare il canestro del sorpasso 101-100 di James e la palla persa da Ginobili per capire che si andrà a Gara 7. La stoppata finale di Bosh sul tentativo di buzzer beater di Green è l'immagine perfetta della rimonta rabbiosa di Miami. Per Lebron è una tripla doppia da 32 punti, 18 tra quarto periodo ed overtime, 10 rimbalzi ed 11 assist: ora ci aspetta una bellissima e decisiva Gara 7; non accadeva dal 2010 con la finale tra Celtics e Lakers. Gli Spurs non hanno mai perso due partite di fila in questi playoff, ma con un Lebron James così aspettiamoci di tutto.