Melli invitato ai provini per l'Nba

L'Nba non è così lontana per Nicolò Melli. In vista del Draft del prossimo 27 giugno, l'ala dell'EA7 Emporio Armani Milano, classe 1991, è stato invitato da Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers per sostenere dei provini, i cosiddetti workout. Melli, che ha ancora un anno di contratto con l'Olimpia, ha attirato l'attenzione dei dirigenti Nba grazie alle buone prove al recente Adidas Eurocamp di Treviso, dove ha fatto vedere atletismo, grande conoscenza del gioco, tiro dalla distanza e un'insospettabile trattamento di palla in relazione alla stazza.

Se i provini dovessero andare bene, non è da escludere una chiamata al secondo giro e di conseguenza un invito per la Summer League. Una chiamata dall'Nba sorprendete visto che proprio a Treviso Melli disse a tal proposito: "L'Nba? Non sono ossessionato. Dopo il difficile anno passato a Milano è una possibilità lontana".