Basket, Nba: San Antonio batte Miami in gara 5 e si porta sul 3-2

Avrà anche 'minacciato' il ritiro ma in gara 5 della finale Nba è un Manu Ginobili da urlo: l'argentino mette a referto una doppia doppia con 24 punti e 10 assist e trascina San Antonio al successo per 114-104 su Miami, che vale il 3-2 nella serie, a un passo cioè dalla conquista dell'anello. Per gli Spurs ottime prestazioni anche per Danny Green (24) e Tony Parker (26). Agli Heat non bastano i 25 punti di Lebron James. Prossima sfida a Miami.