Nba, Ginobili: "Il ritiro? Ci sto pensando"

San Antonio è Miami si stanno preparando per la decisiva gara-5 delle finali NBA. I texani, che avranno ancora un Parker a mezzo servizio, vogliono ritrovare Manu Ginobili, poco incisivo fin qui e addirittura disastroso in gara 4. Proprio l'argentino, 36 anni, ha parlato del suo futuro: "Per tutta la stagione ho pensato che avrei giocato ancora una o due stagioni. Ma quando arrivi a 36 anni ragioni giorno per giorno. A fine anno vedrò cosa fare".

L'ex stella della Viola Reggio Calabria e poi della Virtus Bologna, nelle ultime stagioni ha dovuto fare i conti con molti infortuni: "Sono 18 anni che faccio i conti con questa vita. Sono un po' stanco, vorrei passare più tempo a casa e magari tornare in Argentina. Però poi penso che c'è sempre il tempo per tutto questo". Ginobili non nasconde comunque di pensare al ritiro: "Spesso ci penso, c'è una piccola possibilità. Non posso dire di 'no' con certezza anche perchè amo quello che faccio, sono fortunato ad essere in una franchigia come gli Spurs".