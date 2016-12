Serie A, finale scudetto: Roma crolla, vince Siena

La partita inizia subito su buoni ritmi, con Roma trascinata da un Datome in grande spolvero e Siena presa per mano da un aggressivo Hackett. A metà periodo la Montepaschi prova il primo allungo sul 19-13 con le triple di Moss ma Roma, anche dopo essere finita sotto 28-20, rientra sul 28-24 del 10' grazie a Goss.

Nel secondo periodo c'è grande intensità ma si va avanti in equilibrio: sul 39-35 per la Mens Sana, Moss commette il suo terzo fallo, protesta, si becca anche il tecnico e i falli diventano 4. Datome, 18 punti nel solo primo tempo, mette quattro liberi per pareggiare sul 39-39 e poi Roma vola sul +4. Siena però non si scompone e va al riposo lungo in parità 43-43 grazie ad un tiro di Ress.

Nella ripresa la gara vive di strappi continui. Roma allunga sul +5 ma Siena si rifà sotto e si porta avanti 55-49. Poi, con due bombe, una di Datome e una di Taylor, è nuova parità sul 55-55.

A fine terzo quarto la squadra di Calvani conduce 64-62, con la Mens Sana tenuta lì da una tripla di Carraretto. Il quarto periodo è favoloso: l'Acea si porta subito a +5 sul 73-68, e poi tocca il massimo vantaggio sul +7 grazie ad una terrificante schiacciata di Lawal. La Montepaschi però non muore e spinta dai canestri di Hackett e da una serie di triple di Bobby Brown, ribalta il punteggio sull'82-77. Poco dopo è Ress a chiudere il discorso col canestro dell'84-77.

A Roma non basta un maestoso Datome da 25 punti, 18 dei quali nel primo tempo. Per Siena spiccano i 23 di Brown e i 17 di Hackett.

Lunedì sera gara 4, ancora al PalaEstra di Siena.