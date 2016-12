Nba, Kobe Bryant:"Torno la prossima stagione con una vendetta"

Kobe Bryant aveva provocato panico tra i fan dei Lakers quando venerdì aveva scelto "The Last Chapter" , come slogan che meglio rappresentava il suo ritorno dopo la rottura del tendine d'Achille . Lo slogan da "canto del cigno" è stato poi smentito da una fonte vicina al giocatore, ESPNLosAngeles.com , che ha riportato le seguenti frasi del Mamba : "La prossima stagione t ornerò con una vendetta . Voglio altre due chance per vincere il settimo anello" .

Bryant ha sempre sostenuto pubblicamente che rientrerà solo se si sentirà in grado di competere ai suoi livelli. Il suo contratto con i Lakers scade l'anno prossimo, ma la stessa fonte che ha fatto trapelare le parole bellicose di Kobe, relative al suo rientro, ha rivelato che i gialloviola avevano in agenda dei colloqui per l'estensione del suo contratto in scadenza nel 2014. La volontà di entrambe le parti è univoca ma l'infortunio complica la questione, in particolare la tempistica del rinnovo. In particolare sarebbe difficile per i Lakers garantire a Bryant l'attuale faraonico stipendio da 30 milioni di dollari l'anno, viste anche le restrizioni del salary-cap nel nuovo contratto collettivo. Ma la squadra è determinata a trattare Bryant come merita, ovvero da leggenda di quella franchigia.