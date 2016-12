Gallo, che scoperta: "Il mio crociato non era rotto"

Buone notizie per Danilo Gallinar i. L'ala dei Denver Nuggets , infortunatasi ad inizio aprile nella gara di regular season contro i Dallas Mavericks, ha subito ieri la seconda operazione al ginocchio nel giro di poche settimane. Con una bella scoperta, annunciata da lui stesso sulla propria pagina Facebook. "Il mio crociato non è rotto - le parole nel suo post -. Lo scenario futuro, a questo punto, cambia radicalmente".

Forte ottimismo, dunque, per un recupero che potrebbe riportare il Gallo in campo ben prima del previsto (si parlava di un rientro per febbraio-marzo del 2014). "Il mio crociato non è stato ricostruito e nemmeno riparato - ha proseguito Gallinari -. Ho avuto un recupero particolare dopo quello che è successo nella mia operazione. Il mio crociato ha risposto benissimo dopo la prima operazione. E' stata fatta una procedura che si chiama 'healing response' in cui viene stimolato il crociato e viene stimolata la ripresa naturale del legamento. A questo punto cambiano la riabilitazione ed i tempi di recupero".